Путин отказался комментировать победу АдГ на выборах в Германии и оценил ситуацию в Европе

Президент России Владимир Путин отказался комментировать победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, которые прошли 6 сентября.
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