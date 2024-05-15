Диетолог Залетова: переход на бессолевую диету должен быть постепенным

При некоторых заболеваниях бессолевая диета помогает облегчить состояние. Переходить на такой тип питания нужно острожно, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
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