В Воронеже 29,7 миллионов рублей потратит ВГТУ на закупку БПЛА

В соответствии с условиями контракта, размещенного на портале госзакупок, выбранный подрядчик должен будет в течение 30 дней предоставить 337 конструкторов беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа, а также 17 комплектов управления для этих аппаратов.