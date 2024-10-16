В Воронеже 29,7 миллионов рублей потратит ВГТУ на закупку БПЛА

В соответствии с условиями контракта, размещенного на портале госзакупок, выбранный подрядчик должен будет в течение 30 дней предоставить 337 конструкторов беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа, а также 17 комплектов управления для этих аппаратов.
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