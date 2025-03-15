Орбан выдвинул 12 требований Брюсселю

Политика как она есть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Брюсселю. Он считает, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, а европейские чиновники должны прекратить лоббирование интересов Джорджа Сороса и заняться борьбой с нелегальными мигрантами.