Политика как он...
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Политика как она есть

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Орбан выдвинул 12 требований Брюсселю

Орбан выдвинул 12 требований Брюсселю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Брюсселю. Он считает, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, а европейские чиновники должны прекратить лоббирование интересов Джорджа Сороса и заняться борьбой с нелегальными мигрантами.

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