Не только морщины: девять неожиданных признаков преждевременного старения

Возрастные изменения начинаются не только с появления морщин. Иногда организм раньше времени подает сигналы через снижение силы, изменения сна, состояния кожи или привычных физических нагрузок.
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