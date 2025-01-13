13.01.25==Депутат Рады случайно раскрыла, какой завод поставляет ВСУ некачественные мины=

Речь идет о "Павлоградском химическом заводе", расположенном в Днепропетровской области Депутат Верховной рады Ирина Геращенко случайно раскрыла информацию о том, что некачественные мины Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставил "Павлоградский химический завод", расположенный в Днепропет ровской области.