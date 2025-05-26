Отзыв на книгу Елены Герасимовой «Шёпот северных ветров»

Что можно сказать о взаимоотношениях России и Америки? Пожалуй, сейчас такой вопрос у многих вызовет скептическую улыбку, а кто-то покачает головой… Елена Герасимова уверенно решила дать свой ответ и перенесла.
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