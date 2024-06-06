Просроченный режим Зеленского не самостоятельно, но настоятельно собирает сателлитов коллективного Запада на саммит 15 июня с целью сформулировать чужие требования к России, при этом искренне радуются тому, что Россия не будет учавствовать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии