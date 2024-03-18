Лидер Боливии поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Глава Боливии Луи Арсе поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.Арсе отметил, что переизбрание Путина подтверждает единство российского народа вокруг суверенитета и постоянного развития, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии