RusNewsToday24

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Зачем?Россия нарастила ...
  • Nikolai Baranixin
    Начальство, прекратите заниматься политическим онанизмом. Мера может быть только одна - понаехавших "цветных" -всех в...МВД предложило от...
  • Nikolai Baranixin
    Начальство, прекратите заниматься политическим онанизмом. Мера может быть только одна - понаехавших "цветных" -всех в...МВД предложило от...

Индийская оппозиция опубликовала анализ ошибок правительства во время пандемии

Индийские медики спорят о времени начала третьей волны пандемии; международные инвестиции в Индию увеличились на 27%; Нарендра Моди пригласил на общепартийное совещание лидеров региона Джамму и Кашмир; советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль примет участие во встрече ШОС в Таджикистане; Индия и Япония призывают Италию поддержать стратегию Европейского союза в отношении Индо-Тихоокеанского региона — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх