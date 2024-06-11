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Алаудинов: успехи ВС России вызывают у Киева информационные судороги

Алаудинов: успехи ВС России вызывают у Киева информационные судороги

Успехи ВС России на линии соприкосновения вызывают у Киева информационные судороги, об этом заявил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.

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