Алаудинов: успехи ВС России вызывают у Киева информационные судороги

Успехи ВС России на линии соприкосновения вызывают у Киева информационные судороги, об этом заявил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.
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