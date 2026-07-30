Сиделка по уходу за пожилыми в Донецке - Договорная

Предлагаю услуги по уходу за пожилыми людьми и пациентами, которым требуется ежедневная помощь. Оказываю поддержку в бытовых вопросах, контролирую выполнение рекомендаций врача, помогаю с гигиеническими процедурами, приёмом пищи и лекарств.
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