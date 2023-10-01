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В РФ создали дыхательный VR-тренажер для реабилитации после ОРВИ и COVID-19

В РФ создали дыхательный VR-тренажер для реабилитации после ОРВИ и COVID-19

Ученые лаборатории Visdom Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) вместе с представителями компании – разработчика медицинских IT-решений "Девирта" создали геймифицированный комплекс реабилитации функций легких, позволяющий тренировать дыхательную систему человека.

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