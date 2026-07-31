Армения заявила о желании сохранить ЕАЭС на фоне ограничений РФ

Армения выражает заинтересованность в сохранении Евразийского экономического союза. С таким заявлением выступил министр экономики республики Геворк Папоян, комментируя журналистам вопрос о причинах обращения властей к Российской Федерации для снятия торговых ограничений.
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