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Царьград

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Армения заявила о желании сохранить ЕАЭС на фоне ограничений РФ

Армения заявила о желании сохранить ЕАЭС на фоне ограничений РФ

Армения выражает заинтересованность в сохранении Евразийского экономического союза. С таким заявлением выступил министр экономики республики Геворк Папоян, комментируя журналистам вопрос о причинах обращения властей к Российской Федерации для снятия торговых ограничений.

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