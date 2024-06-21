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21.06.24==ВЕРНУТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ. ПРЯМО СЕЙЧАС

21.06.24==ВЕРНУТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ. ПРЯМО СЕЙЧАС

Террорист не должен продолжать наносить вред государству, против которого он уже совершил теракт. Террорист должен быть казнён — и потому, что это наказание справедливо, и потому, что только таким образом можно обезопасить от него государство и общество.

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