Детский буллинг: что делать, если вашего ребенка обижают в школе?

Защитить своего ребенка от издевательств в школе, как физических, так и моральных, можно и нужно. Куда для этого обращаться, рассказала в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.