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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «У «Макларена» лучшая пара гонщиков среди всех преследователей «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» заявил, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри – лучший состав среди соперников. «Пожалуй, это наиболее стабильная команда в сравнении с другими преследователями.

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