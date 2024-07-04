Общественники Москвы внесли предложения по электронному голосованию

Ковалев предложил подавать заявления через портал mos.ru В ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля в Общественной палате Москвы обсуждалось голосование на предстоящих сентябрьских выборах в столице.
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