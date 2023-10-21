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Мы соседи по планете

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Страшный диагноз или ловкая афера? 24 личности Билли Миллигана

Страшный диагноз или ловкая афера? 24 личности Билли Миллигана

Билли Миллиган — один из самых известных людей с диагнозом «множественная личность». В его разуме «жили» одновременно 24 разных человека — начиная от простых подростков и заканчивая опасными криминальными элементами.

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