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Царьград

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Стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные жители России

Стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные жители России

Лишь у 9% доход составляет более 900 000 рублей в месяц.Средний душевой доход обеспеченных русских составляет 227 000 рублей в месяц, следует из исследования НИУ ВШЭ.

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