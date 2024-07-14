Стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные жители России

Лишь у 9% доход составляет более 900 000 рублей в месяц.Средний душевой доход обеспеченных русских составляет 227 000 рублей в месяц, следует из исследования НИУ ВШЭ.
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