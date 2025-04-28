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Порядок начисления детских пособий изменится с 15 мая в Новосибирской области

Порядок начисления детских пособий изменится с 15 мая в Новосибирской области

Люди, получающие доход чуть выше прожиточного минимума, смогут рассчитывать на помощь государства.С 15 мая 2025 года в Новосибирской области, как и по всей России, произойдут изменения в порядке начисления детских пособий.

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