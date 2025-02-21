Русские бойцы успешно установили контроль над районом северо-западнее Часова Яра в Донбассе. В ходе операции Добровольческий корпус ликвидировал 23 дрона и танк Т-64 ВСУ, что открывает возможности для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.