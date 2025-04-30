Уолтц: США дали понять, что руководить помощью Украине должна Европа

США дали понять, что в будущем помощь Украине должна осуществляться под руководством европейских стран, заявил в интервью газете New York Post советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц.
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