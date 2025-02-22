Сотрудники ГАИ проводят рейды по выявлению нетрезвых водителей

Отмечается, что инспекторы будут действовать по методике «массовой проверки». Её суть заключается в том, что на определённом участке дороги проверяется максимальное количество водителей, а затем место действия меняется и всё повторяется снова.
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