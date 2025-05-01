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Рязанские новости

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Жители Рязани недовольны частыми проблемами с электричеством

Жители Рязани недовольны частыми проблемами с электричеством

Жители Рязани столкнулись с проблемой, связанной с электроснабжением. Один из жильцов дома на улице Фирсова 18, сообщил, что в его квартире наблюдается постоянное высокое напряжениеЖители Рязани столкнулись с проблемой, связанной с электроснабжением.

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