Жители Рязани недовольны частыми проблемами с электричеством

Жители Рязани столкнулись с проблемой, связанной с электроснабжением. Один из жильцов дома на улице Фирсова 18, сообщил, что в его квартире наблюдается постоянное высокое напряжениеЖители Рязани столкнулись с проблемой, связанной с электроснабжением.
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