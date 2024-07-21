Дорога ярости на Киев: на фронте появились образцы техники, о которых не пишут в сводках

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 27K прочитали Две ракеты остановили два эшелона, "окровавленный доктор" оказался дешёвым статистом, а кавалерия новейшего времени снова в седле – об этих и других событиях в зоне СВО читайте в обзоре Царьграда.
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