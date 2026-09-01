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Волгоградские хирурги спасли жизнь мужчине с серьезным повреждением кровеносных сосудов ноги Врачи отделения сосудистой хирургии больницы скорой медицинской помощи №25 провели уникальную операцию, сохранив жизнь и нижнюю конечность 40-летнему мужчине.

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