685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 "Убегала, чтобы не попасть под раздачу": Семенович рассказала о родительских драках Российская певица Анна Семенович поздравила всех в Днем семьи, любви и верности.