В региональном минздраве обсудили возможность повышения оплаты труда астраханских медработников

На эти цели в нынешнем году уже выделено более 68 млн рублей. На базе министерства здравоохранения Астраханской области прошло рабочее совещание под председательством заместителя директора департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Нины Ковязиной.
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