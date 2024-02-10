Тренер "Динамо" Личка заявил, что у Овечкина есть мотивация догнать Гретцки

Тренер московского футбольного "Динамо" Марцел Личка заявил о своей вере в то, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также сравнил его с португальским нападающим "Аль-Насра" Криштиану Роналду.