Белгородским аграриям дадут отсрочку от уплаты налогов

Аграриям из Белгородской области дадут право на отсрочку от уплаты ряда налогов сроком на год. Проект соответствующего постановления Правительства РФ опубликован 9 октября на портале проектов нормативных правовых актов.
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