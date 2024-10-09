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Белгородским аграриям дадут отсрочку от уплаты налогов

Белгородским аграриям дадут отсрочку от уплаты налогов

Аграриям из Белгородской области дадут право на отсрочку от уплаты ряда налогов сроком на год. Проект соответствующего постановления Правительства РФ опубликован 9 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

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