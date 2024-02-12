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Сырский бросит украинскую армию в новые «мясорубки» – глава ДНР

Сырский бросит украинскую армию в новые «мясорубки» – глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин допустил, что новый главком ВСУ Александр Сырский, известный как командир, не считающийся с потерями украинской армии, организует для Вооруженных сил Украины очередные «мясорубки», как это было в Артемовске.

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