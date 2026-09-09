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FiNE NEWS

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В Приморье раскрыли количество дел о терроризме в 2026 году

С начала 2026 года правоохранительные органы Приморского края направили в суды 17 уголовных дел, связанных с терроризмом.

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