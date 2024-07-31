Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Globallookpress Экс-сенатор и ветеран "Альфы" Франц Клинцевич, комментируя происшествие с поездом Казань - Адлер указал на стратегическую проблему в России.
"Идут на любые риски": После ЧП с поездом Казань - Адлер ветеран "Альфы" озвучил стратегическую проблему для России
Комментарии
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михаил ошкин
А с какого времени Клинцевич стал ветераном "Альфы"? Он служил политработником в ВДВ, а ВДВ к КГБ никакого отношения не имело (разве что только через особистов).
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2 час.
W
Walery
"Служил политработником..." - это что за должность такая, а? Ты "ошкин михаил" чей будешь и где живёшь... и откуда вылез - из подвала?
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1 час.
АС
Андрей Сердюк
Франц Адамович после срочной службы поступил в Свердловское высшее танко-артиллерийское военно-политическое училище, после окончания которого служил в частях ВДВ ВС СССР на различных должностях до замполита полка включительно.
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9 мин.
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