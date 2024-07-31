"Идут на любые риски": После ЧП с поездом Казань - Адлер ветеран "Альфы" озвучил стратегическую проблему для России

михаил ошкин А с какого времени Клинцевич стал ветераном "Альфы"? Он служил политработником в ВДВ, а ВДВ к КГБ никакого отношения не имело (разве что только через особистов).

W Walery "Служил политработником..." - это что за должность такая, а? Ты "ошкин михаил" чей будешь и где живёшь... и откуда вылез - из подвала?