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Царьград

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Диетолог Кованова назвала допустимое количество майонеза в день

Диетолог Кованова назвала допустимое количество майонеза в день

Эксперт отметила, что, несмотря на видимую вредность продукта, он может приносить и пользу.Диетолог, нутрициолог София Кованова разобрала состав популярного в России майонеза и назвала "дозу", которую можно употреблять в течение дня.

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