Состав ВМФ России пополнил еще один Каракурт

В Каспийске, в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии, состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-Морского Флота России малого ракетного корабля "Туча" проекта 22800 (шифр "Каракурт").
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