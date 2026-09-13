На Алтае несколько дней ищут пропавшего 15-летнего подростка

Парень вышел из дома и не вернулся В Республике Алтай с 10 сентября ищут пропавшего 15-летнего Владислава Филонова.
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