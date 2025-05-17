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Агент Калюжного заявил, что актёр отправится на срочную службу в армию 27 мая

Агент Калюжного заявил, что актёр отправится на срочную службу в армию 27 мая

Российский актёр Глеб Калюжный, наибольшую известность которому принесли роли в сериалах «Трудные подростки» и «Вампиры средней полосы», отправится на срочную службу в армию 27 мая, сообщил его агент Григорий Сухов.

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