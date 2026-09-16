Обь обмелела до рекорда: сбросы через ГЭС упали до 1000 м³/с

Сокращение сбросов через Новосибирский гидроузел до минимальных значений вынудило региональные власти и экстренные службы ввести особые меры безопасности на Оби.
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