Сергей Коньков: «Серия с «Торпедо» закончится в пользу СКА в четырех, максимум пяти матчах»

«Я думаю, что в серии СКА – «Торпедо» мы можем рассчитывать на счет 4-0 в пользу СКА. У «Торпедо» возникли проблемы в конце регулярного чемпионата с результатом, а СКА сейчас выглядит достаточно внушительно.