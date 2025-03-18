Возможна ли бесплатная раздача квартир в России, как в СССР? Мнение эксперта

АЛЕКСАНДР Крымский

Что пидор бандеровский высрался? Такой гандон как ты только срать в коментах может и фейки пидорские вбрасывать. Так что иди дрочи хуеплет гнилой. Ты скот видно на помойке вырос. Тебе говну не понять что значит цены при СССР тупой выродок. Хлеб был 20 коп молоко 42 за литр проезд 3 4 5 коп в трамвае тролейбусе и автобусе. Дальше продолжить как мы плохо жилии в СССР даже при зарплате 150 рублей.