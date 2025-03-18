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Возможна ли бесплатная раздача квартир в России, как в СССР? Мнение эксперта

Возможна ли бесплатная раздача квартир в России, как в СССР? Мнение эксперта

Окно в историю На днях прочитал мнение эксперта по недвижимости, директора рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерия Тумина, заявившего, что на данный момент в России невозможен возврат к бесплатной раздаче квартир гражданам, как это было в СССР.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Что пидор бандеровский высрался? Такой гандон как ты только срать в коментах может и фейки пидорские вбрасывать. Так что иди дрочи хуеплет гнилой. Ты скот видно на помойке вырос. Тебе говну не понять что значит цены при СССР тупой выродок. Хлеб был 20 коп молоко 42 за литр проезд 3 4 5 коп в трамвае тролейбусе и автобусе. Дальше продолжить как мы плохо жилии в СССР даже при зарплате 150 рублей.
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4 час.
Aleksandr Sobolev
((((петушок ты совковый. где твой вылыкый Сысысыр? Ой Его же нет - эта никчемное гнилое государство рухнуло - Народ России его слил в канализацию истории! ФАКТ! ✌️ ((кстати, петушок а ты где был в 1991 году? почему не встал в защиту СССР? А...ты же хохлятский паспорт получал - приспособленец (хуже пидораса!!!) ты трусливый! 🤢
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4 час.
Александр Попов
Не надо ему отвечать. Эта редкостная гнида специально провоцирует чтобы ему писали.
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3 час.
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