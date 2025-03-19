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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дайсон Дэниэлс совершил больше всех перехватов за сезон (194) за последние 15 лет

22-летний защитник «Атланты» проводит свой 3-й сезон в НБА. 3 перехвата баскетболиста в игре с «Шарлотт» позволили ему обогнать Рикки Рубио (191 перехват, 2013/14) по этому статистическому показателю за сезон.

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