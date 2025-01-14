Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 815 подписчиков

Отравить оборонщиков в Ярославле должен был "одноразовый агент": Что он сказал на допросе

Отравить оборонщиков в Ярославле должен был "одноразовый агент": Что он сказал на допросе

В Ярославле предотвращён химический теракт против сотрудников оборонного завода. ФСБ задержали местного жителя, так называемого "борца с режимом".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Александр Плешков
расстрелять
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх