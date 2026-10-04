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Татар-информ

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Танцовщица Гузалия Хуснутдинова сообщила о разводе с мужем

Танцовщица Гузалия Хуснутдинова сообщила о разводе с мужем

Танцовщица и блогер Гузалия Хуснутдинова в социальных сетях сообщила о расставании с мужем. Пара заключила никах только летом, однако брак оказался недолгим.

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