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WP: крушение F-16 стало серьёзным ударом по Украине

WP: крушение F-16 стало серьёзным ударом по Украине

Крушение истребителя F-16 стало большим ударом по Украине, пишет газета The Washington Post. «Гибель одного из звёздных украинских лётчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолётов F-16 — это серьёзный удар для Украины», — говорится в публикации.

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