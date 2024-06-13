Высшее руководство Саудовской Аравии не встретило Зеленского в аэропорту

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. При этом, как следует из сообщения агентства SPA, высшее руководство страны не принимало участия в его встрече в аэропорту города Джидда.
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