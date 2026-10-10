Путин пообещал аграриям государственную поддержку

Президент России Владимир Путин отметил устойчивую работу АПК и пообещал государственную поддержку. Путин обратился к аграриям по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается 11 октября.
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