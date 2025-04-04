В Польше обсуждают загадочные самолеты, прилетевшие на границу с Украиной

Прибытие восьми больших транспортных самолетов из США и Германии в Польский аэропорт Жешув-Ясёнка находящийся в 80 км от границы с Украиной вызвало бурную дискуссию в экспертном сообществе Польши, 3 апреля сообщает Польское агентство печати.