В Польше обсуждают загадочные самолеты, прилетевшие на границу с Украиной

Прибытие восьми больших транспортных самолетов из США и Германии в Польский аэропорт Жешув-Ясёнка находящийся в 80 км от границы с Украиной вызвало бурную дискуссию в экспертном сообществе Польши, 3 апреля сообщает Польское агентство печати.
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