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На Урале и в Сибири ожидается экстремально теплая погода

На Урале и в Сибири ожидается экстремально теплая погода

На следующей неделе в регионах Урала, а также в Западной и Средней Сибири прогнозируется экстремально теплая погода, сообщил в воскресенье, 24 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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