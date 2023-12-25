Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»

«Денвер Наггетс» одержали пятую кряду победу, прервав победное шествие «Голден Стэйт». В Денвере (штат Колорадо, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимали «Голден Стэйт Уорриорз».
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